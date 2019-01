BAGENKOP: Der var skiftedag fredag lidt uden for Bagenkop, hvor de vilde hopper fik ny hingst. "Zeus" tager over fra "Nemo", der er sendt på pension for at undgå indavl i flokken af Exmoor ponies. Nu kan "Nemo" gå at hygge sig ved Klise Nor.

"Zeus" er hentet ved Exmoor i England og valgt ud af agronom Kirsten Muus fra Naturstyrelsen Fyn.

- Den har allerede været avlshingst i tre år og er dermed testet i forhold til at bringe slægten videre her, fortæller skovrider Jakob Harrekilde, Naturstyrelsen Fyn.

De mange hopper mødte frem i god tid, da "Zeus" var sat kortvarigt ind i en indhegning ved Søgårdsvej øst for Bagenkop, og alle skulle lige se den nytilkomne an, da han blev lukket ud klokken 14.

Naturstyrelsen Fyn låner "Zeus" for en fem-årig periode og skal kun betale for transporten fra England hertil. Efter planen skal hingsten tilbage til det britiske, når tjenesten er endt på Langeland.

Da de hopper, som får føl i år, er drægtige på nuværende tidspunkt, skal vi frem til 2020, før der kommer afkom med "Zeus" som far.

Erfaringsmæssigt kommer der 15-20 føl pr. år. En del overskydende ungheste sælges. Blandt andet har Tranekær, Skjern Enge og militæranlægget ved Oksbøl aftaget en del.

Bestanden på Sydlangeland er på 50 om vinteren, 60-70 om sommeren.