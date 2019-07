Skeletter er sendt videre

For en tid fik arkæologerne og siden også alle andre langelændere et fysisk indblik i vores forfærdres begravelsesskikke, da en opmærksom forbipasserende, Hanne Brandt, opdagede, at der stak kranier ud af hellekisten ved Helletofte.

Nu er hellekisten lukket til igen og resterne af begravede stenaldermennesker er blevet sendt til undersøgelser hos ADBOU, den antropologiske afdeling hos Retsmedicinsk Institut på SDU.

Men forinden har arkæologerne ved Langelands Museum fået en sjælden mulighed, som det ikke er alle deres fagfæller, der får i løbet af karrieren: Muligheden for at undersøge hellekisten fra stenalderen.

Hellekister bliver normalt ikke gravet ud men får lov at ligge, men skeletterne ved Helletofte var blevet eksponeret af en stormflod og var på vej til at falde i havet. Derfor fik de langelandske arkæologer mulighed for at arbejde med fundet. Det var ikke kun fagfolkene, der var interesserede i fundet, der dukkede flere hundrede mennesker op, da museumsfolkene holdt åben udgravning tidligere på forsommeren.

Arkæologerne fra Langelands Museum har lovet Kystdirektoratet, at stedet skulle reetableres, og nu har naturen igen mulighed for at lade hybenroserne overtage. Lodsejer Ulrik Bremholm førte selv gravemaskinen og fik lagt de to store dæksten på plads igen. Han klarede ifølge museumsleder Peer Henrik Hansen opgaven med stor behændighed, og museumslederen er i det hele taget taknemlig for samarbejdet, skriver han i en pressemeddelelse, hvor han også roser Hanne Brandt, som opdagede hellekisten.