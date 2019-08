Skal fortiden have en fremtid? Nyt projekt dykker ned i kulturhistorien

Med det stort anlagte formidlingsprojekt "Fortiden i Fremtiden" kryber Bevaringscenter Fyn og seks museer på Fyn og øerne under huden på kulturhistorien.

Rudkøbing: Skal fortiden have en fremtid? Det synes i hvert fald flere fonde, seks museer på Fyn og øerne samt Bevaringscenter Fyn, lyder det i en pressemeddelelse.

Med det stort anlagte formidlingsprojekt "Fortiden i Fremtiden" kryber Bevaringscenter Fyn i Rudkøbing og seks museer på Fyn og øerne under huden på kulturhistorien med fem fælles vandreudstillinger med afsæt i udvalgte genstande, foredrag, podcasts, workshops for skoler og åbent konserveringsværksted.

- Under huden og i lagene derunder kommer vi ved hjælp af nyt teknisk udstyr, naturvidenskabelige metoder og bevaringsteknikker som gør, at kulturhistorien bevares bedre for fremtiden og kan nyfortolkes, lyder det fra samarbejdspartnerne.