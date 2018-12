Sigtet for vold mod ekskæreste blev løsladt i grundlovsforhør

Rudkøbing/Odense: En 25-årig mand fra Lohals kunne lørdag eftermiddag forlade Retten i Odense, hvor han var blevet fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Men dommeren følte sig ikke overbevist om, at manden burde fængsles, og han blev derfor løsladt.

Manden er dog fortsat sigtet for vold mod to personer. Han blev anholdt i Rudkøbing lørdag klokken 6.14, efter han havde opsøgt sin ekskæreste. Mødet mellem de to endte ifølge politiets oplysninger med, at han tog halsgreb på ekskæresten. Det lykkedes hende at flygte fra ham, og hun fik hjælp fra nogle personer, som hun mødte på Nørregade.

Det brød den 25-årige sig angiveligt ikke om, og han langede ifølge politiets oplysninger ud efter en mand, som forsøgte at hjælpe ekskæresten.

I Retten i Odense ville den 25-årige ifølge anklager Klaus Holten Kristensen ikke afvise, at det var foregået, som ofrene havde beskrevet. Dertil kunne anklageren henvise til voldsepisoder fra september og december, som den 25-årige er blevet tiltalt for - sagerne er endnu ikke kommet for retten. Han skal blandt andet have kastet glaslysestager og tændte fyrfadslys i hovedet på en ansat på et værtshus i Rudkøbing 8. december, ligesom han også er tiltalt for at have slået og sparket en tilfældig gæst på værtshuset.

- Vores betragtning er, at nu sker det for hyppigt og for groft, siger anklager Klaus Holten Kristensen.

Alligevel valgte dommeren ikke at varetægtsfængsle den 25-årige - men i retten gjorde hun det klart, at det var en hårfin afgørelsen, og manden fik en skarp formaning: Hvis han så meget som løftede et øjenbryn, ville han ryge ind.

Den 25-årige sagde i retten, at han nu ville gå på antabus.

Anklager Klaus Holten Kristensen kærede kendelsen om, at den 25-årige ikke skal varetægtsfængsles, til Østre Landsret. Det er uvist, hvornår landsretten træffer en afgørelse i sagen.