Sigtet for falske anmeldelser om voldtægt: 19-årig kvinde kunne intet huske i retten

I to tilfælde sagde 19-årige ifølge anklageren til Langeland Kommune og Fyns Politi, at hendes far havde voldtaget hende

LANGELAND: En 19-årig kvinde sad torsdag ved Retten i Svendborg, sigtet for i to tilfælde at have meldt sin far for at have voldtaget hende, hvilket han ifølge politiet ikke havde gjort. De angiveligt falske anmeldelser kom i november 2017.

Den 19-årige, der dengang i 2017 således var 17 år, skulle ifølge sigtelsen have afgivet urigtige oplysninger til både til Langeland Kommune og til Fyns Politi.

Ifølge sigtelsen skulle anmeldelserne om voldtægt være sket i forbindelse med en børnesamtale hos Langeland Kommune. Siden blev også politiet inddraget.

Kvinden er uden bopæl for tiden og kan derfor ikke få hjælp fra det offentlige. Hun har heller ikke noget arbejde, men bor i øjeblikket hos sin kæreste i Svendborg.

Egentlig var der i retten lagt op til, at kvinden ville tilstå, men da kvinden flere gange erklærede, at hun intet kunne huske fra 2017, endte det med, at anklagemyndigheden må tilbage og kigge på sagen igen. Rejses sagen påny ved retten, vil det i givet fald ske som en domsmandssag, hvor man i udgangspunktet regner med, at hun nægter at have afgivet urigtige oplysninger.

Der blev kørt en efterforskning, men hendes far nåede ikke at blive sigtet i sagen, før politiet betragtede anmeldelsen som falsk.

I retten forklarede den 19-årige, at hun generelt har svært ved at huske. Derfor kan hun intet erindre fra 2017 og knapt nok ting, der skete i 2018, nævnte hun.