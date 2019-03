Ambulancer længst undervejs på Langeland

Region Syddanmarks tal for, hvor hurtigt ambulancerne er fremme, viser, at ambulancen og lægebilen fra Rudkøbing rykkede ud ialt 702 gange i 2018. Cirka to gange i døgnet.



Den såkaldte responstid for Langeland er 11,3 minutter, som er den absolut højeste i hele regionen. Derudover er 30,5 procent af udrykningerne mere end 15 minutter undervejs, og 12,5 procent er mere end 20 minutter undervejs.



De tilsvarende gennemsnitstal for hele regionen er 6,5 procent og 1,2 procent. Tallene for Fyns alene er 4,6 procent og 0,9 procent.



Tallene viser dog også, at akutbilen, der ikke kan tage tilskadekomne med, er lidt hurtigere fremme end selv ambulancen. Men også lægeambulancen er væsentligt længere tid undervejs på Langeland.