Gammel seks-kantet bygning skal renoveres og bliver måske også udvidet. Ejeren håber på at genåbne omkring påske.

RUDKØBING: Den karakteristiske seks-kantede kiosk på Rudkøbing Havn er nu midlertidigt forsvundet fra bybilledet. Den er pillet ned for at blive renoveret - og måske kommer der også en udvidelse.

Britt Christensen, Thurø, der har haft kiosken i et års tid, håber på, at man kan være klar til at genåbne til påske, der ligger midt i april. Men det er uvist, om det bliver sådan.

- Taget af tagpap skal repareres i Svendborg, og trækonstruktionen er pilrådden. Så der ligger en del af arbejde forude, siger Britt Christensen.

Hun fik i efteråret grønt lys fra Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget til en udvidelse af bygningen, som oprindeligt er fra 1914 og har haft forskelligt udseende undervejs.

Når der til sin tid genåbnes, bliver det ikke som traditionel aviskiosk, som man kendte dem i fordums dage med dagblade, tidsskrifter af forskellig art, tobaksvarer m.v.

- Nej, der skal være salg af øl, vand, is, kaffe med videre, fortæller Britt Christensen.

Med egne ord har hun solgt tøj hele sit voksenliv.

- Og jeg er gået hen og blevet 55 år, så det er nu, hvis man skal nå at prøve noget andet i sit arbejdsliv, fastslår hun.

Hvor meget renoveringen løber op i, ved hun ikke.