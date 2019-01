Sejlerstjerne til Rudkøbing: Sejler går efter OL-guld næste gang

RUDKØBING: De har jagtet hende igennem halvandet års tid. Og nu er det endelig lykkedes: Rudkøbing Sejlklub får besøg af sejlerstjernen Anne-Marie Rindom, som blandt andet har en OL-bronzemedalje fra Rio de Janeiro på sin resultatliste.

Hun kommer hertil med et foredrag med billeder og lignende. Det foregår onsdag den 28. februar fra klokken 19 i Rudkøbing Sejlklubs klubhus. Alle er velkomne, og sejlklubben har blandt andet inviteret erhvervsmedlemmerne fra Danmarks Museum for Lystsejlads, der holder til i Svendborg.

Anne-Marie Rindom lå nummer ét på verdensranglisten ved årsskiftet 2017/18 i bådtypen laser radial, som er verdens største jolleklasse for kvinder. Og hendes ambitioner rækker vidt. Hun vil vinde OL-guld i Tokyo i 2020. Allerede nu har hun VM-guld i bagagen.

- Vi er meget glade for at kunne præsentere hende, for det har holdt hårdt. Hun træner jo altid. Men det er lykkedes for at få hende hjem fra Portugal, hvor træningen for tiden foregår, lidt før end ellers planlagt, fortæller formanden for Rudkøbing Sejlklub, Finn Birger Hansen.

Anne-Marie Rindom er til daglig medlem af Horsens Sejlklub. Hun er 27 år og er sideløbende med sin sejlerkarriere i gang med en uddannelse på Aarhus Universitet. Her er hun tæt på at være færdig med sine studier til bachelor i idræt.

Målrettethed og evnen til at planlægge er egenskaber, som præger hende, fremgår det.

- De seneste par år har Anne-Marie Rindom koncentreret sig meget om mentaltræning. I elitesport er det vigtigt at kunne præstere, selv om der er et stort forventningspres. Der stilles krav til at kunne håndtere stressede situationer og tage de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt. Anne-Marie Rindom har arbejdet meget med en sportspsykolog og har derfor en masse redskaber inden for dette felt, som hun benytter i den daglige træning, men især til de store vigtige stævner, hedder det i et oplæg fra Rudkøbing Sejlklub til foredraget.