Se billederne: Aktivitetsfest for alle langelandske 1. klasse-elever

Alle elever fra de langelandske skolers 1. klasser var med til at afprøve forskellige aktiviteter forleden. Her prøver eleverne kræfter med gymnastikken. Foto: Anna Stærbo

For 17. år i træk kunne 1. klasse-elever fra de langelandske skoler prøve kræfter med at væld af aktiviteter.

LANGELAND: Alle langelandske elever fra 1. klasse var onsdag samlet på Ørstedskolen for at prøve kræfter med forskellige aktiviteter - springgymnastik, tennis, badminton, jumping fitness, håndbold, ridning, spejder, fodbold med flere. Dagen kunne kun blive til noget på grund af de mange frivillige, der stillede op for at repræsentere de forskellige sportsklubber og foreninger. En af dem er Jytte Frederiksen, der var med til at finde på arrangementet for 17 år siden. Hun har stillet op hvert år siden, og børnenes forskelligfarvede t-shirts er også de samme som for 17 år siden. Jytte Frederiksens håb er, at øens børn får de bedste muligheder for at komme godt i gang med et aktivt liv som medlem af en forening og eller klub. - Man vil gerne tage sine børn derhen, hvor man selv har det godt. Men det er ikke sikkert, man har samme interesse. Det vigtigste er bare, at børnene får mulighed for at være aktive. - Hvis det har været en træls dag i skolen, kan det være godt at gå til tennis eller en anden aktivitet, siger hun. For Jytte Frederiksen er det også vigtigt at hjælpe til med at gøre opmærksom på, at udsatte børn kan få støtte til betaling af fritidsaktiviteter. - Alle børn skal have mulighed for at gå til noget og være aktive, siger Jytte Frederiksen, der også arbejder for at få lavet en kasse med aflagt idrætstøj, sko og redskaber, som kan gives videre til familier, der ikke selv har råd til at købe nyt udstyr.

Der var også mulighed for at tage en tur på hesteryg - til stor begejstring for de fleste. Foto: Anna Stærbo

Det var ikke alle aktiviteterne, som var lige fysiske. Her får eleverne mulighed for at sænke pulsen, mens de laver popkorn over bål. Bålet fik ydet sit til, at temperaturen kom godt op over 30 grader i den bagende sol. Foto: Anna Stærbo

Springgymnastik var et hit for de fleste. Frivillige hjalp til, så eleverne ikke kom til skade. Foto: Anna Stærbo

For 17 år siden stod Jytte Frederiksen bag det første foreningsarrangement for de små elever. Hun har sørget for, at arrangementet har kunnet fortsætte hvert år siden. Foto: Anna Stærbo

Der var også mulighed for at prøve at spille badminton. Foto: Anna Stærbo

Selvom der opstod en lille kø til at komme ud at ride, var glæden stor, da eleverne kom op at sidde på hestene. Foto: Anna Stærbo

Ventetid var der heldigivs ikke meget af - men derimod en masse forskellige aktiviteter. Foto: Anna Stærbo

Håndbold var der også mulighed for at prøve kræfter med. Foto: Anna Stærbo

Fodbold var et hit - især blandt drengene. Foto: Anna Stærbo

Det kræver koncentration at ramme rigtigt, når man spiller badminton. Foto: Anna Stærbo

Solen bagede ned på plænen, mens eleverne spillede fodbold. Foto: Anna Stærbo

Den frivillige tennisinstruktør gjorde sit for at få alle eleverne med. Foto: Anna Stærbo

1. klasserne fra Ørstedskolen, Kassebølle Friskole, Nordskolen, Humble og Strynø Skole var med til at prøve forskellige aktiviteter i onsdags. Foto: Anna Stærbo

