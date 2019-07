Se alle billederne: Langelandsfestival med hede temperaturer og bare maver

Nik og Jay, Jacob Dinesen, Gnags, Kesi, Birthe Kjær og Magtens Korridorer var blot nogle af de kunstnere, der spillede på årets Langelandsfestival, men folk kunne nyde andet end dansk musik. Den forgangne uges hedebølge dominerede nemlig musikdagene på Langelandsfestival 2019.

Langelandsfestival startede våd og kold med en regnfyldt mandag, men det blev hurtigt ændret senere på ugen, hvor vejrguderne valgte at sende en hedebølge mod Danmark og Langelandsfestival. Det gav temperaturer over de 30 grader og gjorde, at trøjerne hurtigt blev smidt og kasketterne blev fundet frem. På pladsen foran Store Scene og nær Møllers plantede folk sig med campingstole og parasoller, og de fleste gik nok mere brune og røde hjem, end da de kom.

Der har været flere nye tiltag på pladsen i år på Langelandsfestival, men en af de store fordele ved Langelandsfestival er ifølge festivaldirektør Allan K. Pedersen den store plads foran hovedscenen, hvor der er plads til, at folk både kan sidde i medbragte campingstole, stå og høre musikken og børnene kan løbe rundt. Foto: Nils Svalebøg

Pladsen foran Store Scene var længst op mod madboderne fyldt med campinstole, hvor flere havde fundet et godt spot i solen. Under Jacob Dinesens koncert torsdag eftermiddag var det ingen undtagelse, og rockmusikeren var tydeligvis ikke vant til, at folk sad ned under hans koncert. Han opfordrede flere gange gæsterne til at rejse sig og komme op til scenen. Foto: Nils Svalebøg

Humøret var højt til årets Langelandsfestival, og folkene udnyttede det varme vejr sidst på ugen til at sole sig. Foto: Nils Svalebøg

Der blev taget forskellige tiltag i brug for at skærme sig mod solens varme. Mange havde købt parasoller, mens andre lavede deres egen solhat. Foto: Nils Svalebøg

Langelandsfestival er kendt for at være en familievenlig festival, og de mange familier var ingen undtagelse dette år. Foto: Nils Svalebøg

Mandagen bød på regn, men da musikken startede onsdag på Langelandsfestival startede hedebølgen også, hvilket gav gode, varme dage, som dog ikke var lige så tørre og varme som sidste år. Foto: Nils Svalebøg

Parasollerne var ikke til at undgå at se på årest Langelandsfestival. Sammen med campingstole fyldte de store dele af festivalpladsen, og var et yndet sted for folk at søge skygge fra solens varme. Foto: Nils Svalebøg

Langelandsfestivalen bød torsdag på hedebølge, kolde øl, musik og hygge. Foto: Nils Svalebøg

Jacob Dinesen spillede op til fest og dans torsdag eftermiddag på Store Scene. Han var dog forundret over de mange campingstole, som var en uvant oplevelse for ham til hans koncerter. Han opfordrede også flere gange folk til at komme op til scenen og feste, selvom det var tidligt på dagen. Foto: Nils Svalebøg

Xiame Degas og Tropa spillede på Møllers torsdag middag. Foto: Nils Svalebøg

Jacob Dinesen på Langelandsfestival. Han spillede på Store Scene klokken 13.30 torsdag. Foto: Nils Svalebøg

