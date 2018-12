Se Langelandsbroen indefra: Reparation skrider planmæssigt frem

LANGELAND/SIØ: Pendlere og andet godtfolk, der passerer Langelandsbroen, har i over et halvt år kunnet konstatere, at der står en række mandskabsvogne og parkerede biler oppe ved selve broen. Indsatsen er en del af vedligeholdelsen af den 56 år gamle bro, og først og fremmest handler det om at forhindre korrosion i armeringen - det vil sige at undgå at jernet i betonen ruster.

Det sker ved såkaldt katodisk beskyttelse, som går ud på, at man sætter elektricitet i batteristyrke på broen. Det forebygger, at jernet inde i betonen tager skade - at armeringen ikke ruster og dermed gør hele konstruktionen skrøbelig.

Inde i brokasserne og under vejbanen monteres såkaldte anodelister, som bringer elektriciteten rundt. Denne får så et beskyttende lag sprøjtebeton uden på.

Samtidig er der enkelte betonskader på brofagene, som man udbedrer.

- Desuden reparerer man nogle mindre skader, nu hvor vi alligevel har flere hængestilladser monteret på broen, fortæller fagprojektleder Kirsten Riis fra Vejdirektoratet.

Hængestilladserne er flytbare, så man kan tage lidt af Langelandsbroen ad gangen.

Skaderne, man kigger på, er følger af blandt andet tidligere utætte fuger, som har givet vand i brokasserne.

Renoveringen skrider planmæssigt frem, fastslår Kirsten Riis.

- Skal jeg pege på noget, som vi ikke havde forventet, er der en overraskelse i den variation i skader, vi har set. Nogle steder er de betydeligt større, end vi troede, men det er ikke noget, som vi ikke kan klare.

Undervejs er man enkelte steder stødt på armeringsjern, som ikke er i orden. Man fjerner dem ikke, men supplerer dem med nye.