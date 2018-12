Scooter Martin ligger lunt i svinget

- Det er gået rigtig godt, men det er det også, fordi jeg er blevet taget godt imod på Langeland, hvor jeg har en masse trofaste kunder. Og så synes jeg jo, det er positivt at vise, at der er ting, der lader sig gøre herovre, siger Martin Slivsgaard.

Fornuften har holdt, for her i 2018 er sortimentet udvidet så meget, at Scooter Martin for eksempel har Danmarks største udvalg inden for kabinescootere. Og her for nylig har Martin Slivsgaard købt det lukkede Svendborg Scooters restlager, hvis kunder han videre vil servicere.

Blot et år senere, i 2013, rykker han virksomheden til Spodsbjergvej, hvor værkstedet bliver dobbelt så stort, ligesom der også er fornuft i at ansætte en mand.

RUDKØBING: Martin Slivsgaard startede i det små med et 70 kvadratmeter stort værksted på hjemadressen i Sdr. Longelse, hvor han med enkeltmandsvirksomheden Scooter Martin tilbød reparation af alle former for tohjulede køretøjer samt salg af knallerter og scootere.

Et niecheområde

Det er nu ikke kun det, at Martin Slivsgaard er dygtig inden for sit felt, og at han har en solid kundekreds, der har skabt gode tal for virksomheden. For han har også et fornuftigt købmandskab med sig.

- Jeg skal ikke ud at låne, jeg mener, at pengene skal være tjent, før der investeres og udvides, siger han.

I dag er sortimentet hos Scooter Martin meget andet end scootere, herunder både kabine og eldrevne, idet der også er et stort udvalg i blandt andet Ape 50'ere, ladcykler og hjælpemidler til ældre.

Her skal du ikke gå og vente. Hvis du har brug for en rollator, skaffer jeg fra dag til dag, siger Martin Slivsgaard, som har et unikt samarbejde med sine leverandører.

- Jeg er faktisk den eneste på Fyn, der har en samarbejdsaftale med samtlige leverandører af scootere i Danmark, og det synes jeg da er meget godt gået af en lille virksomhed på Langeland, siger han.

Martin Slivsgaard lægger ikke skjul på, at Langeland på mange måder er et nicheområde for hans virksomhed, når det blandt andet drejer sig om el-scootere.

- Der er mange ældre på Langeland, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at holde dem kørende. Det handler ikke kun om transport, men lige så meget om følelsen af frihed, siger Martin Slivsgaard.