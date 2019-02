Samråd om VUC og HF på Langeland: Minister afviser at gribe ind

LANGELAND: Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har ingen planer om at ændre på beslutningen om at lukke for HF og VUC Langeland. Det er et anliggende for bestyrelsen og rektor for HF & VUC Fyn, nævnte hun på samrådet tirsdag eftermiddag i Undervisningsudvalget under Folketinget. Men hun oplyste samtidig, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) for tiden er ved at undersøge, om man kan leve op til reglerne om, at der skal være et undervisningstilbud, som man kan nå inden for 75 minutters offentlig transport eller med maksimalt 30 km offentlig vej.

Desuden skal der tirsdag aften være forhandlinger om, hvilke kriterier, der skal være for udmøntningen af de 60 millioner kroner til nødlidende VUC-centre, der er kommet i klemme, når den nye uddannelse, FGU (forberedende grunduddanelse), etableres, fordi en del af elevgrundlaget til VUC forsvinder. Pengene fordeles med 20 millioner kroner for hvert af årene 2019, 2020 og 2021.

- Når kriterierne er godkendt i forligskredsen, kan de enkelte institutioner begynde at sende ansøgninger ind, nævnte ministeren.

Omkring den særlige situation på Langeland mente Merete Riisager, at nogle måske talte de uddannelsessøgende ned. At de er mere mobile, end mange mener, og derfor godt kan søge uddannelse uden for Langeland.

- Efter første samråd talte jeg med flere af eleverne, og de gav udtryk for, at de gerne søgte en uddannelse i Svendborg og Odense, sagde ministeren.

Hun oplyste samtidig, at på ti år er kommet 16 procent færre i alderen 15-64 år på Langeland.