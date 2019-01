Samråd om HF og VUC Langeland: Reaktioner spænder fra skuffelse til et lille håb

- Jeg synes, at undervisningsministeren kom med undskyldninger og undgik at svare på de vigtigste spørgsmål. I stedet pegede hun bare fingre af VUC og mente bestemt ikke, at det var regeringens skyld. Men det er regeringen, som har bestemt, at man skal spare to procent om året, nævner Mike Alexander Waidtløw.

- Vi har mange mennesker i ryggen, og det er dejligt. Jeg fornemmede også, at der er nogle penge, som kan blive bragt i spil, selv om det nok bliver svært at redde HF og VUC Langeland. Jeg er i hvert fald glad for, at vi tog derind og viste ansigt, siger Jasmin Pedersen, som efter planen skal et år i Garderhusarregimentet i Slagelse efter tiden på HF og VUC Langeland.

LANGELAND: Der blev ikke givet løfter om at redde Langelands afdeling på samrådet om HF og VUC Fyn i Folketingets undervisningsudvalg tirsdag eftermiddag, og samrådet udløste blandede reaktioner hos de studerende, som sammen med deres afdelingsleder, Thomas Borum Reuss, havde taget turen til København for at følge med på forreste række. Og de kunne med det samme konstatere, at samrådet ikke bliver det sidste i sagen. Der blev straks fulgt op med indkaldelse af et nyt.

Den står på fjernundervisning

Studerende Line Bønnelykke mente også, at ministeren ikke svarede på det væsentligste.

- Det var spændende at være med inde at høre samrådet, men jeg er bange for, at der ikke er noget at gøre i forhold til lukningen. Jeg er i gang med en fuld HF-eksamen, mangler to år og må tage resten på fjernstudium. Jeg har et barn på fire år og har ikke mulighed for at tage til Svendborg og så nå hjem til Rudkøbing for at hente, før pasningen lukker. Desværre, jeg må arbejde hen mod at få huen alene, påpeger hun.

Thomas Borum Reuss er ked af, at man på samrådet talte meget om ansvaret for beslutningen om at lukke.

- Jeg havde meget hellere set, at man havde talt om løsninger. Det handler ikke kun om penge. Jeg håber også, at kredsen bag den nye FGU-uddannelse sætter sig ned og spørger, om man virkelig vil fratage VUC muligheden for at undervise unge under 25 år på 9.-10. klasses niveau. Det må vi ikke fremover. Det er, som om forligskredsen har tænkt, at "one size fitts all", altså at alle skal have samme undervisningstilbud med de afledte konsekvenser, det får, siger Thomas Borum Reuss, som selv er tilflytter til Langeland.