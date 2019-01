Samarbejde tæt på grønt lys: Smakkecenter og efterskole kan indgå kontrakt

Strynø/Magleby: Arbejdsmarkedets Feriefond har givet midlertidigt grønt lys til det samarbejde, som Øhavets Smakkecenter på Strynø har indgået med Magleby Fri- og Efterskole. Det oplyste medlem af kommunalbestyrelsen, René Larsen (S), da kommunalbestyrelsen holdt møde forleden. Han er samtidig formand for Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget i Langeland Kommune.

Når Arbejdsmarkedets Feriefond skal godkende samarbejdet, hænger det sammen med det lån på fem millioner kroner, som feriefonden har indskudt i smakkecentret.

Beskeden har vakt jubel, ikke kun blandt de folkevalgte, men også hos de forstander Anders Gormsen, Magleby Fri- og Efterskole, og hos formanden for bestyrelsen for Øhavets Smakkecenter, Kjeld Tønder Hansen.

- Det er vi meget glade for. Med lånet følger selvfølgelig nogle forpligtelser, blandt andet at man lever op til smakkecentrets formål, og så vidt jeg er orienteret, hænger den midlertidige godkendelse sammen med, at man lige skal have formuleret nogle paragraffer nærmere, siger Anders Gormsen.

Det arbejde er man i gang med, oplyser Kjeld Tønder Hansen.

- Da smakkecentret fik lånet, var der nogle krav med om, hvad man må, og hvad man ikke må. Det havde ingen tænkt på siden. Da så ideen opstod om et samarbejde mellem smakkecentret og fri- og efterskolen, var der en, som kom til at tænke på, at vi da vist skulle have tilladelse fra Arbejdsmarkedets Feriefond, siger Kjeld Tønder Hansen.

- Jeg vurderer det videre forløb som nogle formaliteter. Arbejdsmarkedets Feriefond skal fra tid til anden have fornyet sin låneportefølje hos regeringen. Her skal forpagtningskontrakter og eventuelle videreforpagtningskontrakter fremgå. Så det skal vi have formuleret ind, nævner bestyrelsesformanden.