SKRØBELEV: Torsdag den 28. marts giver gospelkoret Salos forårs- og jubilæumskoncert i Skrøbelev Kirke.

Salos blev dannet i 2014 af 25 sangglade personer, og nu, hvor koret altså kan fejre 5 års jubilæum, er medlemstallet vokset til 32.

Det var Line Kromann, som i 2014 fik idéen til at starte et gospel/rytmisk kor i Bagenkop, og hun stod i spidsen for koret indtil foråret 2017, hvor det blev Fie Lund Sørensen, som overtog dirigentstokken.

Ordet gospel kommer fra det engelske ord for evangelium, og i kristelige kredse anvendes ordet ofte som betegnelse for rytmisk musik med kristne tekster.

Koncerten, som begynder klokken 19, er gratis, og der er efterfølgende mulighed for at snakke med medlemmerne af koret.