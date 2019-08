Sag om narko og ulovlige skydevåben: Politiet fandt narkoregnskab ved ransagning

LANGELAND: Flere folk med bopæl på Langeland eller anden tilknytning hertil sidder for tiden varetægtsfængslet i en større narkosag. Og politiet rendte ind i brugbart materiale, da ordensmagten midt i januar ransagede en 21-årig mands bopæl.

Her fandt man, hvad politiet mener, er et narkoregnskab. Og ifølge anklager Christian Nielsen fra Fyns Politi står en 41-årig mand i denne bog med et mellemværende på 10.000 kroner, som han skylder.

Denne mand sad onsdag og torsdag på anklagebænken ved Retten i Svendborg i en større sag, hvor han var tiltalt for 22 forskellige forhold.

Udover 500 gram amfetamin, som den 41-årige erkendte at have købt over en periode på 10 måneder, var han tiltalt for på en adresse i Tullebølleområdet at have hentet et kloakrør, som indeholdt cirka 193 gram amfetamin.

Også dette erkendte han i retten, hvor han fortalte, at en bekendt havde kontaktet ham. Denne bekendte frygtede snarligt at blive anholdt og bad derfor den 41-årige mand holde styr på kloakrøret, indtil den bekendte enten var ude af politiets søgelys eller kommet på fri fod igen, forklarede den 41-årige i retten.

Den 41-årige nævnte også, at det i miljøet var normalt, at man af og til lånte lidt amfetamin af hinanden og så betalte tilbage i samme mængder, når man havde fået nyt stof hjem.

Tilliden var dog ikke ubegrænset. Den 41-årige frygtede på et tidspunkt, at en mand, han kendte, ville snuppe hans amfetamin, som han derfor sørgede for at gemme væk.

- Han var junkie, og jeg var bange for, at han uden videre ville bruge det, nævnte den 41-årige mand i retten.

Anklageren spurgte til, hvordan han havde råd til at købe 50 gram amfetamin om måneden.

- Det kunne jeg sagtens. Jeg gav cirka 100 kroner for et gram. Jeg boede gratis og skulle kun købe mad til mig selv og min hund. Telefonen kostede 100 kroner i abonnement om måneden, og jeg havde cirka 10.000 kroner om måneden i enten sygedagpenge eller kontanthjælp, svarede den tiltalte 41-årige mand.

Der blev ikke boret mere i, hvorfor han så angiveligt skulle stå opført i den føromtalte bog med de 10.000 kroner i gæld.

Det fremgik også i retten, at han i perioder tog amfetamin nærmest dagligt.