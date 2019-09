Sælsomt tyveri på Langeland: Mand dømt for at stjæle byggematerialer fra nedlagt garveri.

Mand fik lov at bo ved gammelt garveri og tog materialer for 8000 kroner.

RUDKØBING: Mens det gamle garveri i Rudkøbing er på vej ned bid for bid, har det spillet en væsentlig rolle i en noget sælsom sag ved Retten i Svendborg.

Her er en 42-årig mand nyligt blevet idømt en bøde på 20.000 kroner blandt andet for tyveri. Betaler han ikke, skal han 14 dage i "spjældet" i stedet for, fremgår det af domsudskriftet.

En noget alvorlig tiltale i sagen blev han frikendt for. Her skulle han havde sørget for, at en nogenlunde jævnaldrende mand, som for tiden sidder varetægtsfængslet i en anden sag, via en nøgle kunne skaffe sig adgang til garveriet, hvorfra der blev stjålet materialer for godt 108.000 kroner. Men det fandt domsmandsretten ikke bevist.

Til gengæld blev den 42-årige dømt for at have forsynet sig med byggematerialer og et wc for op mod 8000 kroner i alt.

Han havde lejet en bolig ved det gamle garveri efter aftale med den daværende ejer. Det indgik ikke i aftalen, at han måtte hente og anvende udlejerens byggematerialer. Men det havde han gjort for at forbedre sit lejemål.

Angiveligt byggede den 42-årige en udestue. Meningen var også at udskifte det daværede toilet, men det fik han dog aldrig gjort.

På et tidspunkt fandt han ifølge sin forklaring i retten ud af, at Langeland Kommune nægtede udlejning af boligen, fordi denne var sundhedsfarlig. Så nægtede han at fortsætte med huslejebetalinger.