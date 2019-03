SF på Langeland. Åbne formøder for medlemmer et tilløbsstykke

Også Alternativet får mulighed for at drøfte dagsordener

LANGELAND: Der er stor deltagelse, når SF på Langeland holder formøder forud for møderne i kommunalbestyrelsen. Det kom frem, da der for nylig var generalforsamling hos den lokale afdeling af SF.

På formøderne gennemgår man dagsordenerene, eller i hvert fald de væsentligste punkter. Hvis der er rigtigt meget på dagsordenen, kan man lade noget udgå, fortæller formanden for SF på Langeland, Helle Hansen, som også er tidligere medlem af kommunalbestyrelsen.

Og i sensommeren og efteråret var det de økonomiske punkter, der var på programmet. Her gennemgik kommunalbestyrelsesmedlemmer blandt andet det effektiviseringskatalog, som var udarbejdet af administrationen og fik en stor rolle i budgetforhandlingerne og det senere forlig.

Til formøderne inviterer man også medlemmer af Alternativet Langeland, som på lige fod med SF' erne kan høre om punkterne og give deres besyv med, inden kommunalbestyrelsen træder sammen.

På generalforsamlingen greb Helle Hansen også om den problemstilling, at nogen synes, at det går for langsomt med at få partiets egen politik gennemført.

- Det arbejder gruppen i kommunalbestyrelsen naturligvis løbende på, men man skal også huske, at noget af det, som SF gik til valg på, var en bredt samarbejdende kommunalbestyrelse, og det har vi levet op til, lige som løftet om to nattevagter på plejehjemme i stedet for kun en enkelt, fastslår formanden uddybende over for avisen.

Året har også budt på besøg af og møder med folketingsmedlem Karsten Hønge, der stiller op i den lokale valgkreds og i øvrigt er partiets politiske ordfører.

Britta Neperus og Helle Hansen blev begge genvalgt til bestyrelsen, som desuden består af Annette Haufer Hansen, Bente Neperus og Nynne Printz.