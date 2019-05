SF i nyt udspil: - Fremskudt havn skal sikre hurtigere færgefart mellem Langeland og Lolland

SPODSBJERG: SF vil sætte skub i planerne om en fremskudt færgehavn ved Tårs, som kan skabe en hurtigere forbindelse mellem Langeland og Lolland og dermed bedre sammenhæng mellem landsdelene. Det vil gøre områderne mere attraktive for bosætning og erhverv, skriver partiet i en pressemeddelelse. - Vi skal styrke vores landdistrikter, så folk har lyst til at bosætte sig overalt i landet. Det gør vi blandt andet ved at skabe bedre forbindelse til resten af landet, for så bliver der er også bedre uddannelses- og jobmuligheder, siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF, i pressemeddelelsen.

Der ligger en lang række punkter omkring infrastruktur i et udspil fra SF.

SF-formanden tager lørdag, 1. juni, færgen fra Lolland til Langeland sammen med borgmester Tonni Hansen (SF), Langeland, og Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes fællesråd. Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen (S) og en repræsentant fra LAG (De lokale aktionsgrupper) forventes også at deltage. De kan alle træffes på havnen i Tårs og Spodsbjerg samt på færgen mellem de to havne.

Pia Olsen Dyhr er i Spodsbjerg kl. 15, hvor interesserede har mulighed for at tale med hende og stille spørgsmål. Cirka kl. 15.15 går turen videre til et arrangement i Svendborg, oplyser SFs pressetjeneste. Bedre forbindelse mellem Lolland og Langeland vil blandt andet åbne for arbejdsmarkedet på begge sider. Det vil give bedre uddannelsesmuligheder, fordi turen til Lolland vil blive den samme - eller hurtigere, afhængigt af, hvor man bor - som til Odense. Når Femern-forbindelsen kommer, vil det være meget lettere for både erhvervsdrivende og turister at komme til og fra Tyskland.

Der udkom i december en redegørelse for en fremskudt færgehavn ved Tårs. Ved at anlægge en dæmning og en kunstig ø godt tre kilometer længere ude end den nuværende færgehavn samt ved indsættelse af hurtigere færger skal overfartstiden sættes ned til 22 minutter. Projektet vil koste mellem 1,08 millard og 1,8 milliard kroner, vurderes det.