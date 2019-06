SF-formand på færgetur:

SPODSBJERG: SF præsenterede forleden et udspil omkring infrastrukturen i Danmark, hvor partiet som et af punkterne vil have en fremskudt færgehavn ved Tårs på Vestlolland, og lørdag kom partiets formand, Pia Olsen Dyhr, så til lokalområdet for at tage turen med Langelandsfærgen.

Hun blev blandt andet ledsaget af sin partifælle, borgmester Tonni Hansen, samt af borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen (S).

En bedre forbindelse mellem Lolland og Langeland vil blandt andet åbne for arbejdsmarkedet på begge sider. Det vil give bedre uddannelsesmuligheder, fordi turen til Lolland vil blive det samme som til Odense. Når Femern-forbindelsen kommer, vil det være meget lettere for både erhvervsdrivende og turister at komme til og fra Tyskland, påpeger SF.

Hvis man laver den fremskudte havn, vil man kunne få overfartstiden på færgeruten bragt ned til 22 minutter og samtidig kunne indføre halvtimesdrift, ønsker partiet.

Der udkom i december en rapport om mulighederne, lige som Vejdirektoratet tidligere har fået lavet projektforslag for en opgradering af rute 9.