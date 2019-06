Tranekær: Haveselskabet på Langeland arrangerer søndag 16. juni kl. 14 en rundvisning i Tranekær slotspark. Her vil Ole Johsen, leder af Tickon (Tranekær Internationale Center for Kunst og Natur), vise rundt og fortælle om de mange træer, der er plantet i parken, og om dens historie.

Parken er anlagt i engelsk stil og afløste i 1860 en tidligere barokhave. Turen begynder ved indgangen syd for parken og varer cirka halvanden time. Der er entre, og efter turen er der mulighed for selv at opdage den landart, der er udstillet over hele parken.

Medbring gerne kaffen.

