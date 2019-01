Ruin i Rudkøbing: Kommunen køber bygning, som man vil rive ned

RUDKØBING: Det gamle garveri i Rudkøbing på Spodsbjergvej 87 er nu på kommunens hænder. På kommunalbestyrelsens lukkede møde besluttede man at købe ejendommen på Spodsbjergvej 87, der fremtræder i særdeles dårlig forfatning, og som kommunen har ønsket revet ned.

Kommunen betaler 570.000 kroner til den nu tidligere ejer. Skødet er på vej til den elektroniske behandling og ventes snart at være klar.

Langeland Kommunes udgift kan dog vise sig at blive mindre. Byfornyelsesloven betyder, at staten refunderer op til 50 procent af kommunalbestyrelsens bruttoudgifter til køb og nedrivning af nedslidte ejendomme, dog fratrukket fastsættelse af ejendommens værdi eller eventuelt salgsindtægt, når grunden er ryddet og klar.

Den hidtidige ejer modsatte sig nedrivning, da han fandt ejendommen i så god stand, at den ville kunne renoveres, og sagen skulle derfor have været behandlet i boligretten i Svendborg, men når kommunen nu selv ejer bygningen, kommer den alligevel ikke ind i den sydfynske ret.

Dog skal der gennemføres en høring, da ejendommen er kategoriseret som bevaringsværdig inden kategorierne 1-4. Derfor skal bevaringsforeningen og museet have mulighed for at ytre sig. Hvis de svarer hurtigt, kan den nok klares på to uger, men ellers er fristen fire uger, oplyser teknisk chef i Langeland Kommune, Rikke Fink.

Med mindre høringen ændrer noget, kan kommunen gå videre. Formelt set er det kommunens ejendomsservice, der skal søge nedrivningstilladelse hos kommunens byggesagsafdeling. Både den forudgående miljøscreening og selve det fysiske arbejde med nedrivning skal i udbud.

Der er interesse for grunden. Borgmester Tonni Hansen (SF) har allerede fået en henvendelse, men den kan ikke sælges uden offentligt udbud, hvor man ser på, hvem der byder mest.

- Garveriet har længe stået ubrugt i rigtig dårlig stand, og bygningen har i den grad præget området negativt med det faldefærdige udseende, siger borgmesteren om begrundelsen for kommunens ønske om at erhverve ejendommen.