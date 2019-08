Rudkøbings bymidte: Vigtige pladser omdannes efter sommerferien.

RUDKØBING: Når sommerferien er vel overstået, går kommunen videre med at omdanne og forny to pladser i Rudkøbings centrum. Det drejer sig om Grønnegården og Centralgården. Det bliver en videreførelse af det arbejde, som blev indledt i fjor i Biblioteksgården med omfattende arbejder. Hele områdefornyelsesprojektet kaldes "Det nye Bystræde".

Efter planen skal entreprenøren Marius Pedersen i gang i midten af august.

De kommende arbejder omfatter etablering af nye vej- og fortovsforløb gennem områderne samt nyindretning af parkeringspladser, opholdspladser med mere, oplyser Thomas Ølgaard Buhl, der er sagsbehandler for bygge- og anlægsprojekter i teknik- og miljøafdelingen ved Langeland Kommune.

I første omgang arbejdes der med Grønnegården, hvor man kører på over sensommeren og efteråret, mens Centralgården udføres hen over vinteren og foråret. Entreprenøren har i Centralgården fået lov til selv at vælge tidspunktet for selve arbejdets udførelse. Ingen ved i sagens natur, hvad vinteren kommer til at byde på. Der vil også komme ny belysning til områderne, lige som man vil fælde nogle træer og erstatte disse med nogle andre, nyplantede. Nogle træer vil blive belyst, og der vil blive opsat bænke, så folk kan tage sig et hvil under opholdet i købstadens kønne kerne.

Man vil sørge for at tilrettelægge arbejdet i mindre etaper, så trafikanterne som udgangspunkt vil kunne få adgang til parkeringspladserne fra den ene eller anden side. Det vil dog ikke helt kunne undgås, at nogle arealer vil være utilgængelige i korte perioder, gør Thomas Ølgaard Buhl opmærksom på.