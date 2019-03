Rudkøbings butiksliv ruster sig. 40 vil være med til at forstærke lokal handel

Stor interesse for at være med i forløb, som skal sikre butikker i Rudkøbing.

RUDKØBING: Projektet "Et stærkt butiksliv i Rudkøbing" bliver et tilløbsstykke. Hele 40 har meldt sig til at deltage, fortæller formanden for Rudkøbing Handelsstandsforening, Tom Rene.

Alle butikker i gågaden Østergade, også ikke-medlemmer, er blevet kontaktet, da alle har interesse i en styrket handel i byen. Enkelte har valgt ikke at ville være med, men det er få, oplyser han.

- Det er de naturligvis i deres gode ret til. Jeg glæder mig over, at så mange har meldt sig på banen. Den overvældende interesse synes jeg er meget flot af vores lille by, fastslår Tom Rene, som selv har tøjbutikken Din Tøjmand.

De medvirkende butikker skal sammen med projektkoordinator Peder Egmose se nærmere på, hvordan Rudkøbing også fremover kan byde på et varieret handelsliv.

Peder Egmose har stillet sig til rådighed. Han er tilflytter og har tidligere gennemført lignende projekter i Nibe i Nordjylland og Hørsholm nord for København.

Fynske Bank lægger lokaler til ved de to gange workshop, som er en del af projektet. Handelsstandforeningen får de to gange, 28. marts og 25. april, råderet over hele førstesalen i pengeinstituttet.