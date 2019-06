HUMBLE: Traditioner bliver brudt, når Rudkøbing tirsdag den 18. juni klokken 18.15 spiller pokalkamp mod Allesø på Humble Stadion.

- Men hvorfor ikke? Seniorfodbolden på Langeland har trange kår, med kun to herrehold tilmeldt FBU's turnering. Hvis ikke vi passer på, så kan vi om ganske få år risikere at være helt uden seniorhold, og det kan ingen vel være interesseret i, siger Leif Lyder fra RB's bestyrelse.

Lyder, der luftede tanken om at flytte kampen til Humble, fik hurtigt mange med på ideen.

- Vi har henvendte os til Humble Boldklubs formand Per Dam, der var meget positiv. Vi har fået Sydsport til at sponsorere kampbolden, og spillerne fra de to klubber vil blive ledsaget af Humbles U11-drenge, når de træder ind på Langelands smukkeste foldbold arena, fortsætter Leif Lyder.

På deres vej til fjerde runde i pokalturneringen har RB vundet 4-0 over Kværndrup, 2-1 over FC Odense og 5-3 over Holluf Pile, alle tre kampe på udebane. Nu gælder det så Allesø, der lige nu er nummer to i Fyns bedste fodboldrække, Fynsserien.

- Måske er dette et spinkelt startskud til et øget samarbejde de langelandske fodboldklubber i mellem. Dette vil vi i så fald være meget glade for, slutter Leif Lyder.