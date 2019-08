Rudkøbing Kirke ønsker sig et flaglaug

RUDKØBING: Ved Rudkøbing Kirke vil man gerne kunne flage fra kirken påskedag - og fra Sognehuset på nogle officielle flagdage, for eksempel 9. april og hele dagen 5. maj.

- Der er flere, der har bemærket, at der ikke har været flaget de pågældende dage, og det vil vi meget gerne gøre noget ved, fortæller Janne Riis Peitersen fra menighedsrådets aktivitetsudvalg i en pressemeddelelse.

Derfor søger menighedsrådet nu folk, der er interesserede i at være med til at oprette et lille flaglaug.

Har du lyst til at være med til at sætte flaget, kan man kontakte sognepræst Hanne Davidsen på mail hda@km.dk /exp