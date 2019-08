Rudkøbing: Det behøves ikke at være kedelig at være ung her

Fakta

Om UngerådetLangeland Kommunes Ungeråd har eksisteret ad flere omgange, når der har været unge, som har vist interesse for det.



Det seneste ungeråd blev nedsat på et møde i slutningen af marts i år. Før det hørte ungerådet til under et politisk udvalg.



Formålet med Ungerådet er at samle unge om det at lave aktiviteter og ture for netop unge.



Ungerådet sorterer under Ungdomsskolen for Langeland og er åben for alle unge.



Mere info kan findes på langelandungdomsskole.dk