Rudkøbing Boldklub rydder op efter en uges ungdomsfest

Når festivalen er slut efter en uge med fest, lettere lunkne øl og shots og dans i massevis står festivalpladsen tilbage som en slagmark, og især Ungcampen har ry for at være et af de mest beskidte områder på pladsen. Her står frivillige fra Rudkøbing Boldklub for at rydde op, men i år får de hjælp fra en ny kant efter at have været i akut mangel på frivillige.

En kæmpe motivation for flokken af frivillige er den store sum penge, de forskellige hold kan tage med hjem til holdkassen. Sidste år fik U16 drenge samlet 16.500 kroner ind ved at hjælpe med at rydde op efter en uges festival, og det højeste beløb klubben har samlet ind er 70.000 kroner året før.

- Når man er medlem af en boldklub, deltager man i det arbejde, der er, og når man har muligheden for, at nogle unge mennesker kan tjene til deres egne fodboldture og i øvrigt tjene en hel del ind til de ting, som de tidligere søgte penge til ved boldklubben, så må vi jo hjælpe til, og så har jeg bare organiseret det. Jeg kan nok heller ikke lade være, fortæller Finn Pedersen.

Og den 67-årige formand for Rudkøbing Boldklub er en travl herre. Denne sommerdag kommer han netop med færgen fra Strynø og hele eftermiddagen er booket op, men motivationen for at hjælpe til ved Langelandsfestival mangler ikke.

Rudkøbing: Lige så vild, festlig og fantastisk Langelandsfestival kan være under selve festivalen, ligeså forladt, beskidt og grim kan den være efter. Men det slår ikke Finn Pedersen og Rudkøbing Boldklub ud. De har de sidste fem år stået for at rydde op på et af de mest beskidte områder på festivalen, nemlig efter de vilde ungdomsfester i Ungcamp.

Det tager omtrent 570 timer for Rudkøbing Boldklub at rydde op på Ungcamp. De sidste fem år har de stået for oprydningen. I år har de kun en tredjedel af oprydningen, da de fra sidste år fik problemer med at få nok frivillige til at melde sig til at hjælpe.I år er oprydningen igen delt ud mellem de forskellige foreninger. Rudkøbing Boldklub er en del af sammenslutningen "Festivalforeningerne" som består af Det Danske Spejderkorps, Humble Håndbold, Langelandsgarden, Langelands Civile Hundeførerforening, Langelands Fjerkræklub, Rudkøbing Badmintonklub, Rudkøbing Boldklubs venner (støtteforening), Rudkøbing Håndboldklub, Rudkøbing Skakklub og Rudkøbing Tennisklub Stort set alle foreninger på Langeland er involveret i arbejdet på Langelandsfestivalen. Som frivillig skal man arbejde 21 timer for et armbånd. Hvis man arbejder for selve festivalen, skal man dog arbejde i 32 timer for et armbånd.

Finn Pedersen og Rudkøbing Boldklub har de sidste fem år stået for at rydde hele Ungcamp op efter Langelandsfestival. Sidste års problemer og manglende støtte fra forældre har gjort, at de i år er gået til en tredjedel. Samtidig har de investeret i en maskine, som kan samle 60 procent af al affaldet op. Arkivfoto: Martin Ramsgaard

Mangler hjælp fra forældre

Trods de store beløb, klubben kan tjene, har der i år og sidste år været mangel på frivillige. Forældrene vil ikke være med, og Finn Pedersen mener, at der er et stort svigt fra den nye generations forældre.

- Nu er vi røget ind i, at folk ikke gider at rydde op. Sidste år havde vi et kæmpe problem. Vi havde kun det halve af de mennesker, som vi plejer, og så måtte vi ud at hente ny hjælp. I år har vi sagt, at det her kan vi ikke overkomme alene, forklarer Finn Pedersen.

Derfor står Rudkøbing Boldklub i år kun for en tredjedel af oprydningen på Ungcamp, mens resten er delt ud til de øvrige foreninger, som hjælper til med oprydningen. Men hvorfor forældrene har søgt væk, kan Finn Pedersen ikke forstå.

- De skal ikke ned og samle gamle kondomer, og jeg kan ikke begribe det, fordi nu har jeg været med på alle områderne, og der hvor du hurtigst kan tjene penge er på Ungcamp. Du får meget mere for at rydde op på Ungcamp end på for eksempel Familiecamp, fortæller Finn Pedersen og uddyber:

- Familiecamp er jo endeløst. Det er 150 meter ned og 40 meter i bredden. Det får du 4000 kroner for, og du får det samme for 20 gange 20 meter oppe på Ungcamp. Der vil jeg altså hellere rydde op på Ungcamp end at gå i dagevis derovre.