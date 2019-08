Rudkøbing: 299 Unge samledes til en aktiv dag

Inddelt i hold gav de mange skoleelever sig i kast med en aktivitet ad gangen over en lille time, før der var ti minutter til at skifte.

Også til lands var der nok at få sved på panden over. Foto: Bjørn Skjærup

25 fluer med et smæk

Det hele har kunnet lade sig gøre, fordi Ungerådet søgte Kulturegion Fyns ungekulturpulje på 40.000 kroner.

- De unges forslag om en dag med vandsport ramte bare 25 fluer med ét smæk, fortæller klubleder af Langelands Ungdomsskole, Peter Hellested Nyholm.

En af de helt store udfordringer på Langeland er nemlig, at de unge har berøringsangst, når det kommer til vandet omkring øen, mener klublederen.

Ikke at det dog kunne ses. For skole-eleverne sprang lystigt i vandet. Undervejs blev seks unge drenge endda så opslugte, at de i alt hast bare måtte ud til en fortøjret båd.

Sejlasen måtte de dog pænt vente med, til alle mand var iført redningsveste.

At deres jævnaldrene skulle have en sjov, anderledes og engagerende dag, var da også Ungerådets mål lige fra begyndelsen.

- Vi ville gerne have øen i gang og vise de unge, at det ikke er kedeligt at bo her, fortæller Nynne Holst Madsen - en af de unge i Ungerådet.

Hun suppleres af Asia Ahmia

- Ja, egentlig ville vi jo gerne have haft alle øens unge med. Ikke bare udskolingen. Måske det kan ske næste år.