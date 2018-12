Rocklegende gæster Langeland: Koncert med Thurston Moore på musikefterskole

HUMBLE: Musikefterskolen i Humble præsenterer i samarbejde med Momentum Musik det største navn, der nogensinde har spillet koncert på skolen. Der et tale om amerikanske Thurston Moore. - Vi er utroligt stolte og beærede over at kunne tiltrække så stort et musikalsk navn til skolen. Han vil spille en eksklusiv solokoncert på Musikefterskolen, og det er således en helt unik mulighed for at opleve et af rockmusikkens største ikoner i så intime rammer, skriver musikefterskolen i en pressemeddelelse.

Koncerten finder sted mandag den 21. januar kl. 15 på Musikefterskolen i Humble. For kendere af den alternative musikscene behøver Thurston Moore ikke nærmere introduktion. Han er anset som en af verdens dygtigste guitarister, og siden 1980, hvor Moore etablerede bandet Sonic Youth, har han været den vigtigste frontløber og pioner indenfor den alternative rockscene. Med Sonic Youth introducerede Moore verden for støjrock og eksperimenterende rockmusik og banede derved vejen for bands som Nirvana, My Bloody Valentine, Dinosaur Jr. og Pavement. Moores tilgang til musik overskrider genrebetegnelser, og hans kreativitet og legesyghed har ledt ham i et utal af retninger indenfor forskellige musikalske genrer og discipliner. Moore er måske mest kendt for sit bidrag til den eksperimenterende støjrock, men han er ligeledes virtuos indenfor eksempelvis fri improvisation, akustisk komposition og sågar black metal. I 2015 blev Moore desuden tilknyttet som adjungeret professor på Rytmisk Musikkonservatorium i København, og han derved fået en stærk tilknytning til Danmark og Københavns eksperimenterende musikmiljø.

Billetprisen er 100 kr. Billetter kan købes i døren eller i forsalg på www.musikefterskolen.dk