I gårsdagens artikel om mastesagen i Dageløkke fremgik det at politikerne i det tidligere teknisk udvalg havde fulgt forvaltningens anbefaling, da de gav tilladelse til opsætning af masten i området i Dageløkke, der er udpeget til at have særlige udsigter. Det er forkert. Politikerne i udvalget fulgte netop ikke forvaltningens anbefaling, der gik på ikke at sætte masten op i området og blev herefter underkendt at Planklagenævnet. Vi beklager fejlen./gikj