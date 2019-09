RUDKØBING: I torsdagsavisen kom Fyns Amts Avis i en billedtekst for skade at skrive, at et byggeri i Rudkøbing i 2017 viste et kommende Lidl-supermarked. Det er noget gedigent vrøvl, som avisen naturligvis skal beklage.

Der er tale om en anden tysk kæde, Aldi. /milo