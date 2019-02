Responstid: Ambulancer er længst tid om at nå frem på Langeland

Mere end hver 10. ambulance, der kører ud på Langeland, er mere end 20 minutter om at nå frem. 30 procent er mere end et kvarter undervejs.

Langeland ligger som den eneste kommune markant over den gennemsnitlige responstid i hele Region Syddanmark.

LANGELAND: I en garage i industrikvarteret i Rudkøbing holder en ambulance og en såkaldt akutbil klar til at rykke ud. Døgnet rundt, året rundt. Alligevel er langelænderne dem i Region Syddanmark, der må vente længst på ambulancen, når uheldet er ude, og det var det 702 gange i 2018.Det viser tal på de såkaldte responstider, som regionens Præhospitalsudvalg netop er blevet præsenteret for. - Det er et af de steder, vi holder særligt øje med. Der er jo mange kilometer og meget vand. Men det er rigtigt svært med et område som Langeland at dække det på en god måde, siger Mads Skau (V), der er formand for Præhospitalsudvalget. Regionens tal viser, at ambulancerne er markant længere tid om at nå frem på Langeland end alle andre steder i regionen. Mere end hver tiende udrykning er mere end 20 minutter om at nå frem, og knap en tredjedel tager mere end et kvarter. Det er resultatet af Langelands geografi, hvor der bogstavelig talt er langt fra den ene ende til den anden. - Det er selvfølgelig et spørgsmål om penge, men også et spørgsmål om at bruge dem rigtigt for langelænderne, siger Mads Skau.

En akutbil med en paramediciner er klar til at rykke ud, alene eller sammen med ambulancen. Foto: Martin Ramsgaard

Samme dækning for dyr Præhospitalsudvalget har regnet på, hvad det ville koste, hvis langelænderne skulle kunne forvente, at ambulancen nåede ligeså hurtigt frem som i Tønder eller Nyborg. Det vil koste otte - ti millioner kroner om året. - Skal vi dække Langeland bedre, skal vi nok have tre ambulancer mere for at kunne have de samme responstider som i resten af regionen. Mange gange vil de ambulancer jo ikke have en udrykning hver dag, og det bliver nok også svært at finde personale til det, siger Mads Skau. Heller ikke Venstres menige medlem af udvalget, Ulrik Sand Larsen, der har boet 20 år i Tryggelev, mener, at det er realistisk, at Langeland får mere end én ambulance. - Uanset om der er en eller tre ambulancer i Rudkøbing, vil det tage 25 - 28 minutter til Lohals eller Bagenkop. Løsningen kunne så være at have en ambulancestation i Humble og i Snøde, men hvis de ambulancer så er væk fra øen, vil responstiden være endnu længere, siger Ulrik Sand Larsen. Det handler i sidste ende om økonomi for udvalget. - Det er meget vanskeligt at løse, men ligefrem at stille med to ekstra ambulanceberedskaber, som meget sjældent vil komme ud at køre, det kan vi ikke, siger Ulrik Sand Larsen.

Ambulancen holder i industrikvarteret i Rudkøbing. I 2018 rykkede den ud 702 gange. Foto: Martin Ramsgaard

Unik indsats Selvom Langeland har de suverænt dårligste responstider i regionen, så er det alligevel det sted i regionen, hvor overlevelsesprocenten er højest, hvis man får et hjertestop. Det skyldes Langelands knap 900 førstehjælpere, der rykker ud, når der ringes 112 - og ikke kun i tilfælde af hjertestop. - Vi er jo rigtig glade for, vi har akuthjælperne derovre. Det sikreste sted at være, hvis man får hjertestop, er på Langeland. Det, at vi har akuthjælperne, gør, at der kommer ro på situationen ret hurtigt, siger Mads Skau. De langelandske akuthjælpere har været et forbillede for resten af landet. - Jeg roser dem alle de steder, jeg kan, og jeg har gudskelov været med til at beslutte, at vi skal have akuthjælpeordninger overalt i vores region, siger Ulrik Sand Larsen.

Aldrig ens dækning I sit udspil til en ny sundhedsreform lægger regeringen op til, at responstiden skal forbedres i de egne af landet, der halter efter.Men det afviser de to medlemmer af Præhospitalsudvalget kan lade sig gøre. - Der er knaphed på midler, og vi er nødt til at bruge de midler, der er, på den bedste måde. Vi vil aldrig, aldrig få ens responstider, og det er fuldstændigt ude i hampen, når regeringen vil lave ens responstider i den nye sundhedsreform. - Det kan ikke lade sig gøre, for geografien er, som den er. Der vil altid være forskel på responstider afhængigt af, hvor man bor, siger Ulrik Sand Larsen. - Om vi så placerede tre ambulancer mere på Langeland, så kan jeg ikke garantere, at man kunne redde flere liv, supplerer Mads Skau.