Renovering af Langelandsbroen: Trafiklys væk for en stund og under festival

LANGELAND: Pendlere og andet godtfolk har bemærket, at der i nogle dage ikke har været regulering af trafikken på Langelandsbroen, hvor der fortsat er et stort renoveringsarbejde i gang. Men lysene kommer op igen. Måske allerede fra tirsdag.

- Det er ganske enkelt at tage dem væk og sætte dem op igen, og vi vil jo ikke genere unødvendigt, men når vi skal i gang med et delarbejde, hvor vi skal lægge et lag sprøjtebeton under broen, så kommer lysene op igen, forklarer ingeniør og projektleder Emilie Hartwich fra Vejdirektoratet.

Om man kommer i gang med sprøjtebetonen tirsdag, afhænger af vejret. Især af vindforholdene. Det må ikke blæse for meget.

I øvrigt vil lysreguleringen være helt væk i forbindelse med Langelandsfestival, lige som man fjernede reguleringen i fjor, da den store musik- og festbegivenhed næsten tredoblede antallet af mennesker på Langeland i godt en uge. I modsat fald ville den i forvejen voldsomme trafik blive yderligere besværliggjort.

Til denne udgave af festivalen vil lysstanderne blive fjernet senest 17. juli, og de vil tidligst komme op igen 30. juli, men formentlig først i begyndelsen af august.

Der er her på det seneste også sket det, at byggepladsen er flyttet fra Siøsiden over til Langelandsiden.

Emilie Hartwich oplyser, at tidsplanen ser ud til at holde, så man som hidtil antaget bliver færdig med udgangen af oktober.

- Med mindre der dukker noget uforudset op, så skrider arbejdet fremad, som det skal. Der skal også laves noget i 2020, men her kan man arbejde fra skråningerne ned mod henholdsvis Langeland og Siø, så det ikke bliver nødvendigt at regulere trafikken. Der bliver tale om at renovere de to yderste fag, tilføjer projektlederen.

Renoveringen af Langelandsbroen handler først og fremmest om at få sat såkaldt katodisk beskyttelse op på undersiden af broen. Så sætter man el på i batteristyrke, som skal forebygge, at jernet inde i betonen tager skade. Man hindrer med denne metode, at armeringen ruster.