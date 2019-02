Rejsegilde i Rudkøbing: Seniorer klar til at flytte ind til sommer

RUDKØBING: Torsdag eftermiddag var der rejsegilde for de 33 boliger i seniorbofælleskabet på den tidligere Daloon-grund på Bellevue i Rudkøbing.

Omkring 100 var mødt op til gildet, blandt dem mange af de kommede beboere. En af dem er Lilli Bøving fra Hammet ved Ringkøbing Fjord, der regner med at flytte ind med sin mand omkring den 1. juli.

- Hele min barndom har jeg holdt ferie på Langeland, og når vi kører over Tåsinge og over broen, er det ligesom at komme hjem, forklarer hun.

Seniorbofællesskabet er afdeling nummer 38 i Boligselskabet Langeland, og de 33 boliger med fælleshus og fælles gæsteværelser har været en succes fra starten.

Forretningsfører Jens Garfalk fortalte, at der i løbet af kort tid var en venteliste på 90, da planerne blev konkrete. Huslejerne ligger mellem 7 - 8000 kroner om måneden.

De første huse ventes at være indflytningsklare den 1. juli, og de nye beboere vil flytte ind løbende indtil de sidste er færdige den 1. januar næste år. /MARAM