Regionsrådspolitiker: Svendborg Sygehus lukker ikke

LÆSERDEBATJeg kan læse i dagens udgave af FAA 21-03-19, at der 30/3-19 er kick-off på bevægelsen for bevarelse af fødeafdelingen/akutmodtagelsen i Svendborg.

Jeg vil kort ridse op, hvad der er besluttet.

Ja, Svendborg vil ikke længere være kirurgisk akutsygehus, når Nyt OUH står færdigt.

Det har vi vidst i næsten 10 år, og det er en konsekvens af den aftale, som skiftende regeringer har stået fast på.

Selv ikke en "garanti" fra Carsten Hansen S. i valgkampen 2011 kunne redde Svendborg.

Nu bliver Nyt OUH dimensioneret til at være kirurgisk akutsygehus for hele Fyn. Men Svendborg Sygehus vil være fyldt til randen med funktioner, der både skal betjene Sydfyn og hele Fyn.

Så sygehuset lukker altså ikke, tværtimod.

Røntgenfunktionen i Rudkøbing lukker ikke. Regionsrådet har flere gang fredet den i sparerunder, og den fortsatte eksistens har ikke noget med færdiggørelsen af Nyt OUH at gøre.

Funktionen fortsætter, og har i øvrigt tjent Regionsrådet som inspiration ved oprettelse af decentral røntgen flere steder i den jyske del af regionen.

For så vidt angår fødsler, har Regionsrådet i tidligere budgetforlig besluttet, at man skal se på fødslerne, når Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger for fødsler er færdige. Mit håb er, at der stadig kan være et fødselstilbud i Svendborg, f.eks. en jordemoderledet fødeklinik. Det arbejde kommer til at foregå i løbet af i år.