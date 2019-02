Region Syddanmark siger ja til møde: Langelændere må fremføre deres sag

LANGELAND: Region Syddanmarks Udvalg for uddannelse og arbejdskraft har sagt ja tak til at møde to langelændere, der kæmper for at bevare HF& VUC på deres ordinære møde torsdag den 7. februar. Det er forperson for Alternativet på Langeland Jette Purup og folketingskandidat for Socialdemokratiet Bjørn Brandenborg.

- Vi synes, at udvalget skal foreslå bestyrelsen for HF & VUC Fyn, at den her og nu selv finder de 1,5 mio. kr., som den kan spare ved at lukke på Langeland. Dermed sparkes lukningen til hjørne, siger de. - I anden runde skal pengene komme fra Folketinget. Der ligger 60 mio. kr. til at redde nødlidende VUC'er, og de skal i spil hurtigst muligt til gavn for Langeland. Så vi opfordrer alle politikerne i regionsudvalget til at presse på for at få undervisningsministeren til at indkalde de partier, som har afsat millionerne, til forhandlinger om at få dem ud at arbejde til fordel for bl.a. Langeland. I det forslag til udtalelse fra regionsrådet, som udvalget skal behandle på mødet, foreslår regionen, at HF & VUC Fyn udvider samarbejdet med Langeland Kommune og andre relevante aktører for at sikre, at borgerne på Langeland bevarer muligheden for at deltage i uddannelsestilbud inden for en rimelig transportafstand fra deres bopæl. - Vi vil spørge ind til, hvordan sådan et samarbejde efter udvalgets mening kan strikkes sammen, siger Bjørn Brandenborg og Jette Purup. Den endelige behandling af udtalelsen i Regionsrådet er berammet til 25. marts. - Men vi vil spørge, om det ikke kan rykkes frem til 25. februar, når regionsrådet alligevel mødes. Jo hurtigere, desto større chance for, at VUC Langeland overlever. Endelig vil de bede udvalget konkretisere bemærkningen i udtalelsen om transporttid. - Det bør forklares. at kursister fra Langelands nordspids og Strynø med stort set alle bus/færgeforbindelser vil få længere transporttid til og fra Svendborg end de 75 min, der er defineret som maksimal rimelig afstand.

De to håber, at de kan være med til at uddybe udtalelsen fra regionen og dermed få et bedre grundlag for dem, der har mulighed for at redde uddannelsen, nemlig bestyrelsen for HF& VUC Fyn og politikerne på Langeland og i Folketinget.