Redningsveste til Rudkøbings sejlende reklamesøjle

Rudkøbing: Man kan roligt føle sig sikker, når man stævner ud på motorjagten Mjølner. Fremover vil skibet nemlig være ladet med masser af spritnye redningsveste takket være en donation fra Trygfonden på 27.999 kroner.

Formanden for Mjølners bådlaug Jørgen Rasmussen glæder sig over, at skibet nu har redningsveste til folk i alle aldre.

- Det er vi rigtig glade for, og nu kan vi få opgraderet vores redningsveste, så vi både har til børn, unge og voksne, siger Jørgen Rasmussen, der har købt omkring 50 forskellige slags veste for pengene.

Skibslavet Mjølner har faste årlige udgifter til drift på omkring 30.000 kroner. De penge skal primært skaffes fra kontingenter til den nye støtteforening. Foreløbigt har omkring 60 meldt sig ind. Det koster 500 kroner om året at blive medlem, og giver adgang til at sejle med ombord på skibet.

- Vi har altid plads til flere medlemmer. Men det går meget godt, og skibet er da også kommet ud at sejle. Vi har blandt andet været Tåsinge rundt, sejlet til Marstal og været med i kapsejladsen Fyn Rundt, siger Jørgen Rasmussen, der dog erkender, at Mjølner ikke ligefrem er en hurtigsejler.

- Men det gør ikke noget, for det handler om at præsentere skibet og repræsentere Rudkøbing.

Hvis man ønsker at blive medlem af støtteforeningen, kan man skrive til Jørgen Rasmussen på Jr.humblevej13@gmail.com. Det er også muligt at blive erhvervsmedlem for 2.500 kroner om året.