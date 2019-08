Redningsaktion afsluttet: Savnet ægtepar er i god behold, og jolle fundet

SPODSBJERG/TÅRS: Det hollandske ægtepar, som man har ledt efter en del af torsdagen i Langelandsbæltet, er i god behold. Det bekræfter vagthavende ved Søredningscentralen, JRCC, over for Fyns Amts Avis.

Ægteparret sejlede ud fra Spodsbjerg onsdag ved 11.50-tiden, og nogle blev nervøse, da parret ikke vendte tilbage, men havde både dets bil og bådtrailer stående på havnen i Spodsbjerg. Der var frygt for, at jollen var løbet tør for brændstof og derfor drev rundt.

Nu er søredningsaktionen, der har involveret både fartøjer fra såvel den danske, tyske og lettiske flåde samt marinehjemmeværnsskibe fra Nyborg og Korsør, og fly, afblæst.

Søredningscentralen har ikke selv været i kontakt med ægteparret, men jollen er fundet, sikret fortøjet ved Tårs på Vestlolland. Og folk, som redningsfolkene har talt med, har kunnet berette, at man har set ægteparret drikke kaffe tidligere på dagen.

Formentlig har ægteparret, som bor i Tyskland, ikke selv været vidende om, at det var genstand for den store eftersøgning, vurderer vagthavende ved Søredningscentralen.