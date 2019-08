Red Barnet samler ind: Til kamp mod digitale krænkelser

LANGELAND: Når Red Barnet søndag den 1. september holder sin landsindsamling, er hovedsigtet denne gang hjælp til kampen mod mobning og krænkelser blandt børn og unge på nettet. Men der mangler indsamlere adskillige teder, også på Langeland, oplyser organisationen.

Hvis man ønsker at bidrage med cirka tre timers indsats, kan man skrive til tilmeld.redbarnet.dk.Hver eneste dag bliver børn og unge udsat for mobning på nettet. Nogle gange går det helt galt, når meget private og dybt krænkende billeder og videoer bliver delt. En ud af 10 unge i Danmark er blevet mobbet på nettet inden for de seneste par måneder, vurderer Red Barnet. I Langeland kommune svarer det til, at cirka 110 unge mellem ni og 18 år inden for de seneste par måneder f.eks. har fået grimme beskeder på Facebook, eller der er delt pinlige billeder på nettet uden tilladelse. /milo