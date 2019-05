Rebellen vil have tænder på dagsordenen

RUDKØBING: Har man pæne tænder, kan man smile til verden og spise den gode mad. Sidder der rådne pløkker i gummerne, kan man være sikker på at blive afvist af arbejdsgivere. Derfor vil en oplagt og effektiv hjælp til udsatte mennesker være gratis tandpleje, mener leder af socialpsykiatrien i Langeland Kommune, Ole Sørensen, af mange bedst kendt som "Rebellen fra Langeland".

- Så jeg vil have tænder på finansloven, erklærer han.

Ole Sørensen tager emnet op ved en lille valgdebat udenfor værestedet "Ølkassen" på Engdraget i Rudkøbing. Det sker klokken 16.00 den 31. maj, hvor der er Open by night i byen.

Her vil han stille sig op på en ølkasse og tale de udsattes sag. Han vil også uddele tandbørster og t-shirts til de udsatte, og han har også hunde- og kattemad med til dem.

- Ofte lader være med at købe mad til sig selv for at få råd til dyrenes mad, fortæller Ole Sørensen.

Når "Rebellen" har talt, vil Fyns Amts Avis' nyhedsredaktør, Hans-Henrik Dyssel, tage rollen som ordstyrer i en debat mellem politikerne. Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Venstre og DF har lovet at komme.