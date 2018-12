Quizvinder fra Tullebølle elsker sin avis: Hyggelig og vigtigt at kunne følge med

TULLEBØLLE: Det er juleferie på Rønvej i Tullebølle, og den tidlige julegave er tung og firkantet. Det er nemlig præmien i årets nytårsquiz, fyldt med de ting, man drikker og spiser til klassisk jul og Lene Boesgaard er årets glade vinder:

- Jeg og min mand nyder at få avisen hver dag, og det skal være papiravisen. Det er hyggeligt, og man følger med i de ting der foregår. Jeg tror, den er med til at få folk til at interessere sig for byerne og øen i det hele taget, mener hun.

Så selvfølgelig kunne hun og manden ikke finde på at sige den op. For et par år siden var hun lige ved at vinde - men det blev altså i 2018, det skulle lykkes.

Det år, hvor et af spørgsmålene lød: Bliver husene i Østergade revet ned? Og nej, det gjorde de ikke - "desværre"! som Lene Boesgaard siger med eftertryk.

- Man skal forny for at bevare, synes jeg, og var de par huse blevet revet ned, havde vi fået den mest vidunderlige udsigt. Det er ærgerligt, synes jeg.

Så avisen skaber også holdninger, og det kan hun godt lide:

- Vi har så meget godt at fortælle fra Langeland, og vi skal da holde gang i avisen, så der stadig er noget debat og noget at snakke om. Det er vigtigt, synes jeg.

Et af de andre spørgsmål, som Lene Boesgaard svarede på, var, om der blev flere besøgende til Åbne Døre-arrangementet:

- Og det gjorde der jo. Det er dejligt. Langeland har mange kunstnere og kreative. Det er skønt, tilføjer Lene Boesgaard.

Om hun får lige så meget held med at kombinere følelser og fakta i den nye quizzen om 2019, kan man ikke vide. Men i avisen i morgen finder du spørgsmålene, og så er det jo bare om at læse avisen, tænke sig grundigt om - og sende ind.