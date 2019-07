En bruger af biblioteket i Rudkøbing blev bestjålet søndag aften.

Manden har fortalt politiet, at hans pung med forskellige kort i forsvandt, da han rejste sig fra en af bibliotekets computere for at tage en kop kaffe. Han var næsten sikker på, at pungen lå i lommen på hans jakke, som han havde efterladt ved computerbordet, men han kunne ikke helt udelukke, at den lå fremme på bordet.

Han fandt senere pungen i en skraldespand på et toilet. Det eneste, der manglede i den, var hans kreditkort.