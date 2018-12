Puljer samles på Langeland: Kun en enkelt ansøgningsrunde

LANGELAND: Ansøgninger om tilskud til årligt tilbagevendende begivenheder, aktiviteter og lignende skal fremover kun behandles én gang om året. Det har Økonomiudvalget besluttet. Af praktiske grunde vil det ske på udvalgets møde i maj, og foreninger, klubber, organisationer og andre, som gerne vil have tilskud, skal fremover huske at sende en ansøgning senest 1. april.

Der ligger en halv million kroner i udviklingspuljen.

Ud fra en vurdering af de seneste tre års mønstre i ansøgningerne foreslår Langeland Kommunes direktion samtidig en sæsonbetonet pulje på 125.000 kroner i 2019.

Formålet med udviklingpuljen er at fremme aktiviteter og initiativer, der understøtter visionen "Et levende Langeland" som et godt sted at bo, at drive virksomhed, besøge som turist og et godt sted at flytte til. Foreninger og organisationer kan søge, men ikke enkeltpersoner og erhvervsdrivende.

I øvrigt har man omformuleret investeringspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter, der i fremtiden får navnet "Pulje til hjælp til idrætshaller og klubhuse efter ansøgning".

Det var i øvrigt den pulje, man glemte i forbindelse med budgetforliget, så partierne efterfølgende gik i gang og fandt penge til puljen alligevel. Den rummer 800.000 kroner i 2019.