Puljepenge til Langeland: Muligt med styrket sundhedspleje til sårbare familier

LANGELAND: Børns første 1000 dage er meget vigtige for den videre udvikling og trivsel, viser forskning, og Langeland Kommune har søgt og fået tildelt 1,1 million kroner til en særlig indsats med ekstra sundhedspleje til sårbare familier.

Der er tale om penge fra den pulje på en milliard kroner, som den tidligere regering afsatte på finansloven for 2019 til at styrke netop børns første 1000 dage i hjem og i dagtilbud.

Den udvidede indsats i sundhedsplejen skal finde sted fra denne måned og godt to år frem.

Man får økonomisk mulighed for at gøre noget på tre felter. Der vil blive tale om et hjemmebesøg til sårbare familier, når barnet er halvandet og tre år. Man kan give et sundhedsplejebesøg i dagtilbud, hvor sundhedsplejen rådgiver dagtilbuddets personale og samtidig støtter sårbare familier og børn i overgangen til dagpleje eller småbørnsgruppe. Og man kan tilbyde efteruddannelse af kommunens sundhedsplejersker og en pædagog i hvert dagtilbud.

Nyheden om projektet er sat på dagsordenen, når Lærings-, Social- og Kulturudvalget mødes tirsdag den 20. august for første gang efter sommerferien. Der er tale om orienteringssag.