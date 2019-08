LANGELAND: Langeland Kommune har åbnet for den anden runde af uddelingen af penge til frivilligt socialt arbejde. Hvis en organisation, forening eller lignende vil i betragtning, skal man søge senest 1. september.

Kommunen lægger vægt på, at foreningens eller organisationens aktiviteter har lokal forankring og først og fremmest er målrettet borgere i Langeland Kommune. Landsdækkende foreninger og organisationer, der gennemfører aktiviteter, som langelandske borgere gør brug af, kan også komme i betragtning.

Der kan ikke gives støtte til enkeltpersoner, og foreninger og organisationer, som har en formue, der anses for at kunne dække normal drift, vil heller ikke kunne komme i betragtning, fremgår det af reglerne til tildeling af penge.

Puljen er i år på 453.000 kroner, og der blev uddelt 273.000 kroner ved den første uddeling.

10 procent af den årlige pulje skal reserveres til nye initiativer eller indsatsområder, herunder til at uddanne eller dygtiggøre frivillige.