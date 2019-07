Publikum har stemt: Den bedste film fejres i Bio Langeland

Langeland: Biografklub Danmark har holdt konkurrence om, hvilken af de 10 viste film i sæson 2018-19, publikum har syntes bedst om.

Der blev afgivet over 35.000 stemmer, og da de var talt op, endte publikumshittet "A star is born" som nummer et. Bio Langeland fejrer vinderfilmen med en særforestilling mandag den 5. august klokken 19, hvor man kan se den udvidede udgave af filmen, som har titlen "A star is born - Encore".

Den nye udgave indeholder blandt andet to helt nye scener og længere varianter af eksisterende scener. For eksempel kan man opleve en a cappella-version af den Oscar-vindende sang "Shallow". Herudover indeholder filmen også sangen "Is That Alright?", der hidtil kun har været at finde på soundtracket.

Den lokale kulturjournalist, Iben Friis Jensen, vil komme med et kort oplæg, før filmen bliver vist.

- Den røde løber bliver rullet ud denne aften, og der bliver budt på et glas vin, inden forestillingen går i gang, så kom i god tid, lyder det fra Bio Langeland.