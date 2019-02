Program på plads: Glad musik til Frikadellefesten

Musikprogrammet for frikadellefesten 18. juli 2019 ligger da også klar med to kendte, garvede sangerinder, Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen. Det andet store navn er Zididada, og på den lille scene er der om eftermiddagen mulighed for at høre Esben Just, som langelænderne kender godt fra tidligere års sommerarrangementer på Spodsbjerg Badehotel.

Sidste års Frikadellefest forløb forrygende, og der var flere gæster på havnen end nogensinde. Det har skæppet godt i kassen hos Lohals Frikadellefestforening, og som sædvanlig giver det foreningen grundlaget for at betale næste års fest.

Er blevet en folkefest

Det er i år 12. gang, der arrangeres Frikadellefest i Lohals. Oprindeligt var det Erik Frodelund, der opfandt fænomenet, og dengang blev der spist frikadeller i Søndergade.

Efterhånden har frikadellefesten udviklet sig til en folkefest på havnen i Lohals om torsdagen i uge 29, og ifølge medarrangør af festen Søren Ramsing kommer der hvert år flere og flere til festen.

- Sidste år var helt vildt. Der er ingen entre til festen, men hovedindtægten har vi på ølsalget, og vi har nogle meget velvillige sponsorer. Det er også et god mulighed for det lokale erhvervsliv for at tjene lidt ekstra. Vi har tidligere prøvet at lave festen over to dage, men erfaringen fra det er, at det skal vi ikke. Vi har ikke kapacitet til mere. Det er og skal være den ene dag, og der kommer mennesker fra nær og fjern til en hyggelig dag, siger Søren Ramsing.

- Jeg vil gerne indrømme, at jeg ikke var vild med navnet Frikadellefest i starten, men det er en god idé. Det er så specielt, at det giver os opmærksomhed også udenfor øen, og så understreger det det folkelige i festen.

Og frikadeller laves og sælges der i stor stil. Tre-fire dommere stiller op for at dømme den bedste frikadelle. Dommerholdet er dog endnu ikke helt på plads, og det kan godt være hårdt arbejde at være dommer. Normalt skal der smages på 70-80 forskellige frikadeller i konkurrencen.

- Men dommerne har lært at gøre, som når man smager på vin - man må godt spytte ud indimellem, siger Søren Ramsing.