RUDKØBING: Den kendte sognepræst Søren Hermansen vender for en stund tilbage til Langeland, når han holder foredrag om "Herrens Veje" i Sognehuset i Rudkøbing tirsdag den 12. februar klokken 19.30.

Søren Hermansen var inden sit nuværende virke som sognepræst i Sorgenfri nord for København sognepræst på Nordlangeland gennem 11 år. Tilbage i marts 2015 gæstede Søren Hermansen Rudkøbing Kirke, hvor han ledte gudstjenesten og holdt foredrag på Hotel Skandinavien om sin tid som præst på Langeland. Her mødte godt og vel 100 mennesker op, og da han er en populær herre, og tv-serien havde store seertal, forventer Rudkøbing Menighedsråd sig meget af arrangementet.

Søren Hermansen skriver selv om sit foredrag:

"Herrens veje" er en DR-TV-serie om tro. Den foregår i Folkekirken og i det moderne danske samfund, hvor forskellige trosopfattelser hvirvler sig ind i hinanden. Hovedpersonen er provst. Han har to sønner, der begge skulle have trådt videre i familiepræsteskoene, men tilværelsens hjul drejer.

Sæson to begyndte i efteråret 2018 og er nu afsluttet. Serien har allerede vundet en del priser bl.a. som bedste TV-serie 2017 i Danmark. Hvad ville den, og hvordan blev den til? Søren Hermansen har været med som hovedkonsulent for serien siden foråret 2015. Arbejdet har bestået i at være den præstelige sparringspartner for forfatterteamet med Adam Price i spidsen. Desuden har Søren Hermansen haft samarbejde med skuespillerne Lars Mikkelsen og Ann Leonora Jørgensen og instruktør Kaspar Munk i spidsen.

Deltagerne ved foredraget skal høre om processen og se klip fra serien.